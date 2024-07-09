Китайский космический аппарат зафиксировал первые гамма-всплески

SVOM в космосе, фантазия художника / © CGTN Как сообщает издание CGTN, 27 июня SVOM начал испытания гамма-монитора, который в тот же день успешно зафиксировал первый гамма-всплеск, получивший название GRB 240627B.
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