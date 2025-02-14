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Прибалтике и Польше предрекли разочарование после переговоров РФ и США

Прибалтике и Польше предрекли разочарование после переговоров РФ и США

Global Look Press/White House/Flickr.com Прибалтика и Польша столкнутся с разочарованием после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, пишет издание Bloomberg.

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