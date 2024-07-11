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НАТО займется консультированием разработки архитектуры украинских ПВО и ПРО

НАТО займется консультированием разработки архитектуры украинских ПВО и ПРО

Североатлантический альянс намерен заняться консультированием разработки и реализации архитектуры противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) Украины для ее полной совместимости со странами — членами организации.

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