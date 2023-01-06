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Овечкин против «Коламбуса»: 29-й гол в 41-м матче сезона, 2 броска и 4 хита за 18:08

Александр Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». Капитан «Вашингтона» установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (6:2).

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