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Осторожно - мошенники!

Осторожно - мошенники!

 Новый мошеннический шаблон, имитирующий «Госуслуги».  На домене GOSUSLUGIFORMS[.]RU вам предлагается заполнить заявление о мошенничестве в Центробанк и подтвердить его кодом, полученным с номера 300 (привязан к ЦБ).

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