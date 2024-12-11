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National Interest допустил передачу Польше термоядерных бомб из-за «Орешника»

National Interest допустил передачу Польше термоядерных бомб из-за «Орешника»

В ответ на появление у России баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" НАТО может разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине, пишет экс-сотрудник Конгресса США и геополитический аналитик Брэндон Вайхерт в колонке для журнала The National Interest (NI).

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