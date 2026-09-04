Медвежий угол
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Медвежий угол

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Этническое гетто в центре России: 70% учеников школы №149 — таджики, 15% — киргизы, и лишь 2% русских. Кто виноват?

Этническое гетто в центре России: 70% учеников школы №149 — таджики, 15% — киргизы, и лишь 2% русских. Кто виноват?

Капитал страны В Екатеринбурге школа №149 превратилась в этнический анклав: 70% учеников — дети из Таджикистана, русских — всего 2–3%.

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