На целый день свет отключат у жителей нескольких улиц Уссурийска сегодня, 20 января

Временное отключение электричества ожидается сегодня, 20 января. С 08.00 до 17.00 часов света не будет в домах по улицам Горького 98, 100-120, 135-161, Маяковского, переулке Новый, улице Советская 151а, Комарова 29-41, Орджоникидзе 1-47, 6-20.
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