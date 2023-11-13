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Guardian: Переговоры о членстве Киева в ЕС ни к чему не приведут

Guardian: Переговоры о членстве Киева в ЕС ни к чему не приведут

Специалист в сфере политологической науки Дермот Ходсон указал на тот факт, что переговорный процесс о принятии Киева в ЕС не будут подкреплены реальными действия, а держава окажется чрезвычайно огромным ярмом для объединения.

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