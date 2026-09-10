Почему большинство россиян положительно оценивают роль Сталина в нашей истории

Не смотря на всю клевету и ложь, которая лилась, да и продолжает литься на протяжении нескольких последних десятилетий на Иосифа Виссарионовича Сталина со стороны антисоветчиков, социологические опросы показывают, что большинство россиян положительно оценивают его роль в нашей отечественной истории.