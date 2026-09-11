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Терапевт Барило заявила, что вакцинация 60% жителей Крыма поможет создать коллективный иммунитет на полуострове

Терапевт Барило заявила, что вакцинация 60% жителей Крыма поможет создать коллективный иммунитет на полуострове

Для создания коллективного иммунитета на полуострове необходимо привить не менее 60% жителей. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.

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