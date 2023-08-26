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Эван Фурнье о «-30» в матче с Канадой: «Нам надрали задницы»

Защитник сборной Франции Эван Фурнье подвел итоги первого матча на ЧМ-2023 против сборной Канады (65:95).

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