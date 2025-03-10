Для омских школ теперь закупают макеты пистолета Макарова. Сумма закупки - 23 млн рублей. Необходимо поставить 643 стальных макета.
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Для омских школ теперь закупают макеты пистолета Макарова. Сумма закупки - 23 млн рублей. Необходимо поставить 643 стальных макета.