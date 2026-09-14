Краснодар: 21 улица осталась без света из-за аварии

Днём 14 сентября часть потребителей в северной зоне Краснодара осталась без света. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии, зафиксированное в Прикубанском округе.
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