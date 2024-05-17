Старейший новосибирский театр ушел в подземку

В Новосибирском метро появился новый тематический вагон в честь 90-летия театра «Старый дом». В пресс-службе Новосибирского метрополитена рассказали, что жизнь театра отражена в стильном оформлении вагона.
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