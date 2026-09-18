Сон, вода, свежий воздух и режим помогут в борьбе с симптомами болезни

За один день не всегда можно полностью вылечиться от сезонных заболеваний. Но отдых, питье и щадящий режим способны облегчить симптомы болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым