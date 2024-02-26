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Ночевка на Эвересте в палатке: видео альпиниста, заставшего в снежную бурю на высоте 7950 метров

Ночевка на Эвересте в палатке: видео альпиниста, заставшего в снежную бурю на высоте 7950 метров

Группа альпинистов при восхождении на Эверест вынуждена была стать лагерем до утра. Один из участников команды снимал видео из палатки: ему удалось поймать момент начала снежной бури и ветра, поднявшегося на высоте в 7950 метров.

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