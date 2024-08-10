Полковник ВСУ Грабский: Россия, если сохранит темпы, может освободить Покровск примерно через два-три месяца

Константин Ольшанский 9 августа 2024 г., 18:06 Бывший Красноармейск украинцы называют «крепостью», ключевой для обороны Украины на востоке ЦИПсО лишь отчасти добилось желаемого пропагандистского эффекта вторжением в Курскую область.
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