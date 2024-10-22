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МОЯ СТРАНА

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Onet: сладкая месть — Кремль отплатил Казахстану за неуважение к России

Onet: сладкая месть — Кремль отплатил Казахстану за неуважение к России

Казахстан поплатился за свое отношение к России. Такими выводами поделились западные журналисты.

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Комментарии
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Слава Белый
Новость то тухлая. Во-первых Казахстан выражал заинтересованность в присоединении к БРИКС ещё год назад. А во-вторых прошла инфа, что на этом саммите никаких новых членов приниматься в блок не будет. Так зачем Казахстану подавать какие-то заявки, если никого принимать пока не собираются. Вот Казахстан и сказал, что пока его всё и так устраивает.
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20 час.
СБ
Слава Белый
Помидоры и дыни уже продали в этом году🤣, а много ли льна и чечевицы производит Казахстан? И сколько же Россия его там закупала?
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20 час.
АБ
Александр Б
То что Казахстан отказался от вступления в БРИКС, так таки да, а остальное ОБС с МОЯ СТРАНА.
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12 час.

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