Onet: сладкая месть — Кремль отплатил Казахстану за неуважение к России

Слава Белый

Новость то тухлая. Во-первых Казахстан выражал заинтересованность в присоединении к БРИКС ещё год назад. А во-вторых прошла инфа, что на этом саммите никаких новых членов приниматься в блок не будет. Так зачем Казахстану подавать какие-то заявки, если никого принимать пока не собираются. Вот Казахстан и сказал, что пока его всё и так устраивает.