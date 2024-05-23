Пожар в отеле Эстосодке: подробности уточняются

Пожарные сейчас тушат огонь, информация о пострадавших пока отсутствует. Ранее писали: Жители Юга наблюдали ночью в небе завораживающее явление: Илон Маск виноват Жители юга России стали свидетелями зрелищного явления – сгорания в атмосфере спутника Starlink-2653.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии