15 вещей, которые только кажутся странными, но у них есть объяснение

Нам бы хотелось думать, что вокруг намного больше всего загадочного и таинственного. Но по факту, когда появляется специалист и расставляет все точки над і, то оказывается, что даже у странных вещей простое объяснение.
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