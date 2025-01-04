Интеллектуально и беспилотно. Взгляд РЖД на развитие ИИ и цифровых технологий на железнодорожном и не только транспорте

В ушедшем году на Московском центральном кольце, одном из основных элементов железнодорожной системы столицы, прошел запуск в эксплуатацию поездов с уровнем автоматизации УА3 (GoA3): работа без машиниста, но он присутствует в кабине на случай экстренного реагирования.