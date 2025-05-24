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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» — главная надежда «Зенита» в борьбе за чемпионство. «Краснодару» проще – все зависит от них». Гранат о гонке в РПЛ

Сегодня «Краснодар» сыграет дома с «Динамо», а «Зенит» – с «Ахматом». «Для Питера важнее игра «Динамо» в последнем туре, чем своя.

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