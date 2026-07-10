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Любичич о полуфинале между Синнером и Джоковичем: «Жду максимально агрессивного Новака»

Иван Любичич поделился ожиданиями от полуфинала « Уимблдона » между Новаком Джоковичем и Янником Синнером .

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