Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил

Ну, что ж, телефонные переговоры на высшем уровне между Россией и США прошли, как это принято говорить на языке дипломатов, в конструктивном ключе и даже местами на высокой ноте (не путать с выражением «на повышенных тонах»).
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