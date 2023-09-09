Концерт российской рок-певицы и музыканта Юлии Чичериной в Салехарде Столичная артистка поздравила горожан с днем рождения Салехарда! #ДеньГородаСалехард428 Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.