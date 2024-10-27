В Приамурье возбудили дело после стрельбы по автобусу с пассажирами

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия по маршрутному автобусу в городе Свободный, в результате которой пострадал несовершеннолетний пассажир, 27 октября сообщил СУСК по Амурской области.
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