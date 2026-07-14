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Заир-Эмери о словах экс-премьера Испании: «В сборной есть игроки из всех слоев общества, всех рас – в этом и суть Франции. Мы очень сплочены»

Защитник сборной Франции Уоррен Заир-Эмери прокомментировал заявление экс-премьера страны о команде. Ранее бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, говоря о предстоящей встрече со сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026 , заявил:  «У них потрясающий состав – правда, без французов .

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