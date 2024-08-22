Найден ключ от машины в магазине Пятёрочка на улице Заречной 174,обращаться в администрацию магазина.
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Найден ключ от машины в магазине Пятёрочка на улице Заречной 174,обращаться в администрацию магазина.