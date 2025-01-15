Жестокость ради лайков: школьниц, избивших ребенка на TikTok, ждёт наказание Татьяна СергееваВо вторник, 14 января, мир социальных сетей вновь оказался под прицелом общественного внимания после того, как в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении 13-летней школьницы.