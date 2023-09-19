«Я трансгендер, хочу перейти в девушку». В Ростове-на-Дону задержаны укротеррористы-извращенцы
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух агентов украинского Легиона "Свобода России"* (Легiон "Свобода Росiї"*, который входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины в составе ВСУ), готовивших диверсии в Ростовской области.
Комментарии
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Таких не сажать нужно , а ликвидировать
А чЕ рожи этих мразей закрыли? ХЕРоев надо знать в лицо🤨
Да вот, на видео рожа одного обтруханного чмо видна отчётливо.
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