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«Я трансгендер, хочу перейти в девушку». В Ростове-на-Дону задержаны укротеррористы-извращенцы

«Я трансгендер, хочу перейти в девушку». В Ростове-на-Дону задержаны укротеррористы-извращенцы

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух агентов украинского Легиона "Свобода России"* (Легiон "Свобода Росiї"*, который входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины в составе ВСУ), готовивших диверсии в Ростовской области.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Таких не сажать нужно , а ликвидировать
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3 час.
ИГ
Ирина Голота
А чЕ рожи этих мразей закрыли? ХЕРоев надо знать в лицо🤨
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43 мин.
Владимир Шалимов
Да вот, на видео рожа одного обтруханного чмо видна отчётливо.
Ответить
1 мин.

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