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Генерал Кривонос: Россия на пороге серьезной эскалации

Генерал Кривонос: Россия на пороге серьезной эскалации

Генерал Кривонос: Россия на пороге серьезной эскалации Юлия ЧелкановаБывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ, экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос высказал обеспокоенность в связи с подготовкой России к масштабным действиям.

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