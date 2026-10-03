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Хавбек «Урала» Скоропупов о тренировках: «Какое наслаждение, когда за тебя все стирают. Ничего не надо, просто играй в футбол»

Полузащитник «Урала» Илья Скоропупов рассказал о тренировках в клубе. «Никогда раньше не понимал, почему все футбики приезжают только с косметичкой.

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