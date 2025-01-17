Наземное метро свяжет районы Петрозаводска — и не только их

В Петрозаводске готовят к запуску наземное метро, возможно, городская электричка будет ходить и до Кондопоги В Петрозаводске продолжается подготовка к запуску наземного метро, проект которого был утвержден в конце прошлого года.
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