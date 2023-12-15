Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Мировое потребление угля, по оценкам МЭА, достигнет в 2023 году рекордного уровня

Мировое потребление угля, по оценкам МЭА, достигнет в 2023 году рекордного уровня

Мировое использование угля, как ожидается, достигнет в 2023 году рекордного уровня, поскольку спрос в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах остается высоким, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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