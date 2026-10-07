Октябрина Ганичкина призывает дачников продолжать сезон в октябре

Агроном Октябрина Ганичкина считает, что работы на дачном участке в октябре ещё актуальны. Она и Татьяна Олейник советуют провести обработку растений и почвы, высадить озимый чеснок и ухаживать за листьями для защиты от холодов в Крыму.
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