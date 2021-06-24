Острый голод уже накрыл четыре страны, на грани ещё 43

В Эфиопии, на Мадагаскаре, в Южном Судане и Йемене наступил острый голод, что свидетельствует об увеличении масштабов этой проблемы в мире, говорится в отчете Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, опубликованном во вторник, 22 июня.