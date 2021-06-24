Русская весна

115 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Возможен и такой вариант...Германия подготов...
  • Серж Южанин
    А вот и компенсации...Германия подготов...
  • Георгий Михалев
    Ну а что, боролись с преступность, с зарплаты откладывали. Вот и накопили.Династия оборотне...

Острый голод уже накрыл четыре страны, на грани ещё 43

Острый голод уже накрыл четыре страны, на грани ещё 43

В Эфиопии, на Мадагаскаре, в Южном Судане и Йемене наступил острый голод, что свидетельствует об увеличении масштабов этой проблемы в мире, говорится в отчете Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, опубликованном во вторник, 22 июня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх