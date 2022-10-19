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Тейтум и Браун набрали по 35 очков в победном матче открытия сезона против «Филадельфии»

Тейтум и Браун набрали по 35 очков в победном матче открытия сезона против «Филадельфии»

Лидеры «Бостона» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали по 35 очков каждый в победном матче открытия сезона против «Филадельфии» – 126:117.

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