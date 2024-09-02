РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Это не много,но обидно!Жительница Златоу...
  • Михаил Еграшин
    Как это "нарушения им своих обязанностей"? Нарушение прав бывает, и неисполнение обязанностей (превышение полномочий,...Во Франции иниции...
  • lady lyudmila
    У Чоп нет полномочий.Армия России осво...

Жители Миасса вынуждены пробираться по еле живому мосту, чтобы попасть из поселка в город

Жители Миасса вынуждены пробираться по еле живому мосту, чтобы попасть из поселка в город

Жители Миасса продолжают перебираться через мост, пострадавший во время паводка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», пешеходный мост через реку Миасс на «Тропе здоровья» серьезно пострадал во время паводка, начавшегося в конце июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх