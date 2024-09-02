Жители Миасса вынуждены пробираться по еле живому мосту, чтобы попасть из поселка в город

Жители Миасса продолжают перебираться через мост, пострадавший во время паводка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», пешеходный мост через реку Миасс на «Тропе здоровья» серьезно пострадал во время паводка, начавшегося в конце июля.
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