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"Не верится, что такое возможно": участник "Ночных волков" — о теракте

Участник мотоклуба "Ночные волки" Свен Свенсон пришел к зданию "Крокус Сити Холла" в Красногорске, чтобы почтить память жертв теракта.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Теракт был хорошо ПРОДУМАН, ОРГАНИЗОВАН и ПОРУЧЕН ПРОФЕССИОНАЛАМ ВЫСШЕГО КЛАССА.... Таким малым числом - и такое натворить за очень короткое время. Это нужно иметь квалификацию!!... И стольких людей убить, и все здание разрушить в хлам!! И террористы  знали точно, что защищать людей в этом &quot;холле&quot; будет совершенно НЕКОМУ!!  Еще и уехали, как ни в чем не бывало. Сели  в автомобиль, на котором  прибыли - и укатили!! Подумать  только... МОЛОДЦЫ НАШИ СИЛОВИКИ и  СПЕЦСЛУЖБЫ!! Обосрались по полной программе. Позоруха!!
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