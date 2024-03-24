"Не верится, что такое возможно": участник "Ночных волков" — о теракте

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лина любимцева

Теракт был хорошо ПРОДУМАН, ОРГАНИЗОВАН и ПОРУЧЕН ПРОФЕССИОНАЛАМ ВЫСШЕГО КЛАССА.... Таким малым числом - и такое натворить за очень короткое время. Это нужно иметь квалификацию!!... И стольких людей убить, и все здание разрушить в хлам!! И террористы знали точно, что защищать людей в этом "холле" будет совершенно НЕКОМУ!! Еще и уехали, как ни в чем не бывало. Сели в автомобиль, на котором прибыли - и укатили!! Подумать только... МОЛОДЦЫ НАШИ СИЛОВИКИ и СПЕЦСЛУЖБЫ!! Обосрались по полной программе. Позоруха!!