Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина выразила свое отношение к словам полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, заявившего, что он выпивает по 2 банки пива после матчей.
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