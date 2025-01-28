Меркурис: слова Буданова об Украине связаны с неэффективностью мобилизации

Заявление главы Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова об угрозе существованию государства могут быть связаны с неэффективными мероприятиями властей по мобилизации украинского населения в ряды ВСУ.
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