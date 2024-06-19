«Почта России» получила штраф в 100 млн руб. за задержку ремонта отделений

Сумма компенсации в 20 раз превышает показатель штрафов Счетной палаты за 2023 год.фото: vk.com/russianpost--> «Почта России» получила штраф в 100 миллионов рублей за задержку в ремонте отделений, размер компенсации назначил Мировой суд в Москве, пишет газета «Коммерсантъ».