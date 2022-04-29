Политика Запада ведет к третьей мировой войне

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца от 22 апреля с. г., появившееся в интервью немецкому изданию Der Spiegel о том, что главной задачей НАТО в отношениях с Россией является не допустить третьей мировой войны, было вынесено в заголовки многих СМИ.