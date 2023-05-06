Слово и дело

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Доктор Гинзбург объяснил отличия листового чая от пакетированного

Доктор Гинзбург объяснил отличия листового чая от пакетированного

Среди россиян блуждает мнение, что в пакетированный чай состоит только из отходов производства листового, однако это утверждение не имеет ничего общего с реальностью.

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