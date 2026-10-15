Дональд Трамп объявил о согласии Владимира Путина начать поставки дизельного топлива на американский и мировой рынки, и сразу после этого информационное пространство взорвала новость о том, что первый танкер уже подходит к США.
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Намечаются поставки дизтоплива в объёме 4,5 млн. тон.
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