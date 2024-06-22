Идти до конца: почему Путин ничего не боится

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Петр Акопов Зачем Запад постоянно повышает градус противоборства с Россией, зачем шаг за шагом поднимается по лестнице эскалации? Об этом спросили Владимира Путина после завершения его визита во Вьетнам, и задавшая вопрос журналистка предположила, что таким образом президента на что-то провоцируют.