Для создания комнатных джунглей просто необходимо обзавестись одним-двумя крупными растениями. Одним из таких растений можно смело назвать красивый фикус лирату.
Фикус лирата
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Для создания комнатных джунглей просто необходимо обзавестись одним-двумя крупными растениями. Одним из таких растений можно смело назвать красивый фикус лирату.
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