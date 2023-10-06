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Квартира, дом, дача

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Фикус лирата

Фикус лирата

Для создания комнатных джунглей просто необходимо обзавестись одним-двумя крупными растениями. Одним из таких растений можно смело назвать красивый фикус лирату.

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