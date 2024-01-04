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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Карта вымирания Прибалтики, налоги в Финляндии и «налог на дождь» в Литве

Карта вымирания Прибалтики, налоги в Финляндии и «налог на дождь» в Литве

1. Подробная карта сокращения населения в трёх странах Прибалтики показывает, что вымирание и отъезд населения идёт почти по всей территории, временным исключением являются лишь пригородные зоны рядом с Таллином, Вильнюсом и некоторыми другими крупными городами.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
За что боролись, на то и напоролись. Прибалтам в ЕС нужно было только чтобы  навсегда ДРАПАНУТЬ из своих вонючек.
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59 мин.

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