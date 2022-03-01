Карл-Энтони Таунс исполнил ключевой 3-очковый в концовке матча с «Кавальерс»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс стал автором ключевого 3-очкового попадания в концовке матча с «Кавальерс» (127:122).

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